كشف مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس في بيان أصدره بأن إجمالي الايرادات منذ بداية العام الجاري من شهر يناير إلى نهاية مارس، بلغ 26 مليار دينار، فيما بلغ اجمالي الانفاق في نفس الفترة 18 مليار دينار.

وأوضح البيان الذي نشره المركزي بأن إجمالي الانفاق للقطاعات العامة للدولة والجهات التابعة لها، بلغ 18 مليار دينار وذلك من شهر 1-1 حتى 31-3-2023.

وأضاف المركزي بأن وزارة المالية والجهات التابعة لها، وصل اجمالي المبالغ المحالة إلى مراقبات الخدمات المالية بالمدن، الباب الاول المرتبات، 5 مليار و 485 مليون دينار.

The post “المركزي” يكشف في بيانه اجمالي الايرادات والتي بلغت 26 مليار دينار خلال العام الحالي appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا