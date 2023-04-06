بيان المركزي يكشف عن إجمالي مصروفات مجلس النواب والجهات التابعة له

كشف مصرف ليبيا المركزي في بيان له عن إجمالي مصروفات مجلس النواب والجهات التابعة له، حيث بلغ الإجمالي حوالي 269.857 مليون دينار.

كما بلغ ديوان مجلس النواب أكثر من 40 مليون دينار، والمجلس الأعلى للقضاء حوالي 4 مليون دينار، ودار الافتاء الليبية حوالي 2 مليون دينار، والمحكمة العليا أكثر من 9 مليون، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أكثر من 2 مليون، والهيئة العليا لتطبيق معايير تولي المناصب العامة حوالي 103 ألف، والمجلس التخطيط الوطني أكثر من مليون دينار.

وأيضاً مجلس الثقافة العام 616 ألف، ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية حوالي أكثر من 91 مليون، ومركز الرقابة الإدارية حوالي أكثر من 58 مليون دينار، وهيئة الرقابة الإدارية- المنطقة الشرقية حوالي أكثر من 8 مليون، وديوان المحاسبة أكثر من 24 مليون دينار، وديوان المحاسبة المنطقة الشرقية أكثر من 11 مليون دينار، وهيئة صياغة الدستور حوالي صفر.

وكذلك المركز الإعلامي الليبي للدراسات والاستشارات القاهرة (الخارجي) حوالي 2 مليون، والمركز الإعلامي الليبي للدراسات والاستشارات القاهرة (المحلي) حوالي 997 ألف، والمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان أكثر من مليون دينار، ومجلس الأمن الوطني صفر، ومجلس الأمن القومي أكثر من 8 مليون، وكلية العلوم الشرعية الإفتاء حوالي 41 ألف دينار.

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