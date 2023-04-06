مصرف ليبيا المركزي يكشف عن قيمة مصروفات الجهات العامة الممولة من خزانة الدولة

كشف مصرف ليبيا المركزي عن بيان النفقات للقطاعات الممولة من الخزانة العامة من 1 يناير إلى غاية 31 مارس ،حيث بلغت قيمة مصروفات مجلس النواب والجهات التابعة له 269.857 مليون دينار ،وبلغت مصروفات المجلس الأعلى للدولة 12.512 مليون دينار ، وبلغت قيمة مصروفات المجلس الرئاسي 137.659 مليون دينار ، وبلغت قيمة مصروفات مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية والجهات التابعة لها 359.456 مليون دينار ، وبلغت قيمة مصروفات وزارة المالية والجهات التابعة لها 6.048 مليار دينار، وبلغت قيمة مصروفات وزارة الدفاع والجهات التابعة لها 1.114 مليار دينار ،وبلغت قيمة مصروفات وزارة الداخلية والجهات التابعة لها 1.086 مليار دينار وبلغت قيمة مصروفات وزارة العدل والجهات التابعة لها 371.027 مليون دينار ، وبلغت قيمة مصروفات وزارة الخارجية والجهات التابعة لها49.914 مليون دينار

كما بلغت قيمة مصروفات وزارة النفط والغاز والجهات التابعة لها 754.483 مليون دينار وبلغت قيمة مصروفات وزارة الصحة والجهات التابعة لها 1.214 مليار دينار وبلغت قيمة مصروفات وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها 91.906 مليون دينار وبلغت قيمة مصروفات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لها 536.658 وبلغت قيمة مصروفات وزارة التعليم التقني والجهات التابعة لها 112.242 مليون دينار

هذا وبلغت قيمة مصروفات وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات التابعة لها 18.846 مليون دينار وبلغت قيمة مصروفات وزارة الصناعة والمعادن والجهات التابعة لها 7.900 مليون دينار وبلغت قيمة مصروفات وزارة المواصلات والجهات التابعة لها 55.722 مليون دينار وبلغت قيمة مصروفات وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات التابعة لها 3.908 مليون دينار وبلغت قيمة مصروفات وزارة التخطيط والجهات التابعة لها 5.573 مليون دينار وبلغت قيمة مصروفات وزارة الحكم المحلي والجهات التابعة لها 488.067 مليون دينار

وبلغت قيمة مصروفات وزارة الزراعة والثروة الحيوانيه والجهات التابعة لها 70.423 مليون دينار وبلغت قيمة مصروفات وزارة الثروة البحرية والجهات التابعة لها 24.103 مليون دينار وبلغت قيمة مصروفات العمل والتأهيل والجهات التابعة لها 9.369 مليون دينار وبلغت قيمة مصروفات وزارة الإسكان والتعمير والجهات التابعة لها 21.464 مليون دينار وبلغت قيمة مصروفات وزارة السياحة والصناعات التقليدية والجهات التابعة لها 61.458 مليون دينار وبلغت قيمة مصروفات وزارة الثقافة والجهات التابعة لها 32.053 مليون دينار وبلغت قيمة مصروفات وزارة الرياضة والجهات التابعة لها 83.613 مليون دينار وبلغت قيمة مصروفات وزارة الشباب والجهات التابعة لها 4.658 مليون دينار وبلغت قيمة مصروفات وزارة الخدمة المدنية والجهات التابعة لها 2.300 مليون دينار وبلغت قيمة مصروفات وزارة الموارد المائية والجهات التابعة لها 96.803 مليون دينار وبلغت قيمة مصروفات البيئة والجهات التابعة لها 4.314 مليون دينار وبلغت قيمة مصروفات هيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين 90،803 مليون دينار وبلغت قيمة مصروفات الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية 41.533 مليون دينار ،وبلغت قيمة مصروفات الهيئة العامة للإتصالات 8.582 ،وبلغت قيمة مصروفات الشركة العامة للكهرباء 686.250 مليون دينار بإجمالي مصروفات بلغ أكثر من 18 مليار دينار.

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