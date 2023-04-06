تقرير المركزي يفصح عن إرتفاع الطلب على بطاقات الأغراض الشخصية بنسبة 25.2٪؜

قال تقرير مصرف ليبيا المركزي الصادر من إدارة الرقابة على المصارف والنقد والذي تحصلت صدى على نسخة حصرياو منه بأن إجمالي إستخدامات المصارف من النقد الأجنبي خلال الفترة (1/1 – حتى 31 / 3 /2023 ) بلغ نحو 5.1 مليار دولار، مُقابل 4.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022، بزيادة قدرُها نحو 566 مليون دولار، أي بمعدل نمو بلغ 12.6%.

حيث إرتفع الطلب على بطاقات الأغراض الشخصية خلال الفترة (1/1 – حتى 31 / 3 /2023 ) بنسبة 25.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2022.

كما أم المصرف التجاري الوطني أحتل الترتيب الأول كأكثر المصـــارف إستخداماً للنقد الأجنبي خلال الفترة (1/1 – حتى 31/03/2023).

حيث بلغ إجمالي المبالغ نحو 771 مليون دولار ، يليه مصرف الأمان للتجارة والإستثمار الذي جاء في المرتبة الثانية بقيمة بلغت 606 مليون دولار، تم مصرف الجمهورية في المرتبة الثالثة بقيمة 595مليون دولار، ثُم مصرف اليقين في المرتبة الرابعة بقيمة 565 مليون دولار

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