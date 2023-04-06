مصرف ليبي يصدر تنويهاً هاماً بشأن السيولة النقدية وسقف السحب

أصدر مصرف الوحدة تنويهاً هاماً بشأن توزيع السيولة النقدية، موضحاً سقف السحب الذي يمكن للمواطنين سحبه.

وقال المصرف في بيان صادر عن مركز الاعلام – وحدة التسويق، أنه سيقوم بتوزيع السيولة النقدية بسقف سحب 3000 دينار ، ابتداء من يوم السبت القادم 08/ابريل/2023.

وأشار المصرف إلى إنه السيولة متوفرة ايضا على كل الفروع بنفس السقف ” مناطق ” بنغازي / الجبل الاخضر و البطنان/ السدرة و الواحات ” .

ونوه المصرف إلى إن مواعيد العمل بالفروع: السبت من الساعة 10:30ص الى 2:30م، وباقي الايام من الساعة 10:00ص الى 3:00م .