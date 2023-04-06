البنك الدولي يحذر من تداعيات ارتفاع معدلات التضخم

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أصدر البنك الدولي تقريرًا حديثًا حذر فيه من تداعيات ارتفاع معدلات التضخم وتحديدا أسعار المواد الغذائية على مواطني منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على المدى الطويل.

البنك الدولي دعا في تقريره لاتخاذ إجراءات لمعالجة تداعيات انعدام الأمن الغذائي قبل أن تخرج عن السيطرة في السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء يتسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها، وفق قوله.

كما توقع البنك أن يعاني شخص واحد من كل 5 أشخاص يعيشون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الجاري، بالإضافة على توقعات بأن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي للمنطقة إلى 3 في المائة في عام 2023 مقابل 5.8 في المائة في عام 2022 نتيجة تداعيات تضخم أسعار المواد الغذائية.