المصرف المركزي : يوم السبت خلال النصف الثاني من رمضان يوم عمل عادي

طرابلس 06 ابريل 2023 م (وال) – حدد مصرف ليبيا المركزي في منشور أصدره الأربعاء عمل المصارف التجارية خلال النصف الثاني من شهر رمضان على النحو التالي .

يكون يومي السبت الموافق ( 8 ، 15 ) من شهر أبريل يوم عمل عادي بالنسبة لقسم الحسابات الجارية والخزينة من العاشرة والنصف الى 14.30 ظهرا .

و تكون ساعات الدوام الرسمي خلال الفترة من 9 أبريل 2023 إلى 20 أبريل / 2023 من العاشرة صباحا إلى 15 مساء .

وحدد المنشور إجازة عيد الفطر المبارك بالمصارف من الأحد 23 أبريل 2023 وحتى الخميس 27 أبريل 2023 وتكون العودة للعمل يوم الأحد 30 أبريل 2023 .

(وال)

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