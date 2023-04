النفط يُواصل الارتفاع في ختام تعاملات الخميس

سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفاً خلال تعاملات الخميس، مسجلة مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وياتي ذلك وسط تأرجح الأسواق بين المزيد من تخفيضات الإنتاج التي تستهدفها “أوبك+” وتراجع مخزونات النفط الأميركية من جهة والمخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية من جهة أخرى، حيث طغت المخاوف من نقص الإمدادات وانخفاض مخزونات النفط الأميركية على المخاوف بشأن تراجع النمو الاقتصادي العالمي.

وأظهرت بيانات “بيكر هيوز” الصادرة اليوم الخميس، انخفاض عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي، بمقدار حفارتين، ليصل الإجمالي إلى 590 حفارة.

وأغلق خام برنت عند التسوية مرتفعا 13 سنتا أو 0.2% إلى 85.12 دولار للبرميل، وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي مرتفعا 9 سنتات أو 0.1% ليبلغ عند التسوية 80.70 دولار، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وقفز الخامان القياسيان أكثر من 6% هذا الأسبوع بعد أن فاجأت “أوبك+” التي تضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاء من بينهم روسيا، السوق يوم الأحد بتعهدات بتخفيضات الإنتاج.

