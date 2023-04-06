الدبيبة يعقد اجتماع مع مصلحة التخطيط العمراني لبحث معالجة العشوائيات

عقد رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الخميس، بديوان وزارة الإسكان والتعمير، مع العاملين بمصلحة التخطيط العمراني، بحضور وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي ووكلاء الوزارة.

وقدم خلال الاجتماع عرض ضوئي حول خطة المصلحة قصيرة المدى بشأن معالجة العشوائيات وتطوير المخططات المعتمدة فيما أكد رئيس الوزراء خلال أن توقف عمل المصلحة خلال السنوات الماضية ساهم في زيادة العشوائية، مشددا على لجنة إدارة المصلحة بضرورة تفعيل المصلحة وتطوير عناصرها لتستطيع القيام بدورها الهام في تنظيم المدن والمناطق.