كشف مصرف ليبيا المركزي خلال بيانه الذي نشره اليوم الخميس، بأن اجمالي استخدامات الدولة من النقد الاجنبي عن طريق المركزي بلغ 8.167 دولار أمريكي.

حيث أوضح المركزي في بيانه بأن اجمالي استخدمات المصارف التجارية من الاعتمادات المستندية، حوالات، الاغراض الشخصية، مستندات برسم التحصيل، وصل 5.073 مليار دولار، فيما بلغ اجمالي استخدامات والتزامات النقد الاجنبي إلى 13.240 دولار.

The post “المركزي” يكشف استخدامات الدولة من النقد الاجنبي appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا