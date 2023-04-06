المركزي يكشف عن إجمالي استخدامات النقد الأجنبي

كشف بيان مصرف ليبيا المركزي عن إجمالي استخدامات والتزامات النقد الأجنبي حيث بلغ 13،240 مليار دولار .

كما بلغ مرتبات العاملين بالخارج من استخدامات الدولة عن طريق مصرف ليبيا المركزي 3 مليون دولار، والعلاج بالخارج بلغت 7 مليون، والمؤسسة الوطنية للنفط 142 مليار دولار، وحوالات لصالح جهات أخرى بلغت 6 مليون دولار .

إلى جانب جهاز الإمداد الطبي بلغت 150 مليون دولار، العامة للكهرباء حوالي 116 مليون دولار، والتعليم والتعليم العالي حوالي 15 مليون دولار، وجهات أخرى حوالي 28 مليون دولار، والتزامات لجهات عامة أكثر من 7 مليار، وبهذا فقد بلغ إجمالي استخدامات الدولة أكثر من 8 مليار.

وأيضاً بلغت استخدامات المصارف التجارية من الاعتمادات المستندية أكثر من 2 مليار دولار، وحوالات 76 مليون دولار، والأغراض الشخصية أكثر من 2 مليار دولار، وبهذا فقد بلغ اجمالي استخدامات المصارف التجارية أكثر من 5 مليار.

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