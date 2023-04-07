المركزي: إجمالي الإيرادات بلغ 26 مليار دينار والإنفاق 18 مليارا دبنار في الثلاثة أشهر الأولى من 2023

أعلن مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي الإيرادات في الفترة من يناير_مارس من العام الجاري بلغت 26 مليار دينار والإنفاق 18 مليارا وقال المصرف في بيان صادر له بالخصوص أن إيرادات مبيعات النفط بلغت 14.3 مليار دينار، وإيرادات الإتاوات النفطية عن سنوات سابقة بلغت 10.3 مليارات دينار. وذكر المصرف أن إجمالي بند المرتبات بلغ 13.1 مليار دينار، وباب التنمية 750 مليون دينار، وباب النفقات التيسيرية بلغ 904 ملايين دينار. وأظهرت البيانات إنفاق مجلس النواب والجهات التابعة له 269 مليونا و857 ألف دينار، والمجلس الأعلى للدولة 12 مليونا و554 ألف دينار، والمجلس الرئاسي 137 مليونا و659 ألف دينار، وحكومة الدبيبة والجهات التابعة لها 478 مليونا و701 ألف دينار. كما أوضحت البيانات صرف وزارة الدفاع بحكومة الدبيبة مليار و114 مليونا و204 آلاف دينار، ووزارة الداخلية بحكومة الدبيبة 1 مليار و 068 مليونا و300 ألف دينار، ووزارة الخارجية بحكومة الدبيبة 49 مليونا و914 ألف دينار.

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