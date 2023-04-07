المصرف المركزي: المرتبات تمثل 73% من إجمالي الإنفاق

أخبار ليبيا 24

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، عن صرف 13.1 مليار دينار للباب الأول “المرتبات” تمثل 73% من إجمالي الإنفاق البالغ 18 مليارًا منذ بداية العام الجاري.

وجاء ذلك في بيان تفصيلي عن النفقات والإيرادات خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية مارس المنقضي، نشره المصرف في صفحته الرسمية بـ فيسبوك.

وأظهرت بيانات المركزي تحصيل إيرادات عامة بقيمة 26 مليار دينار منذ بداية العام الجاري، توزعت على إيرادات مبيعات النفط بقيمة 14.3 مليار دينار، وإيراد الإتاوات النفطية 800 مليون دينار، وإيرادات من إتاوات نفطية عن سنوات سابقة 10.3 مليار دينار، والضرائب 97 مليون دينار.

وبلغ إيراد الجمارك 52 مليون دينار، وإيراد الاتصالات 150 مليونًا، وإيراد بيع المحروقات بالسوق المحلية 60 مليونًا، وإيرادات أخرى 195 مليونًا، وهي تمثل إيرادات واردة من مراقبات الخدمات المالية بالمدن الليبية نظير خدمات عامة (رسوم جوازات وتمليك سيارات وغرامات وغيرها).

أما بالنسبة للنفقات، فقد جاء الإنفاق على الباب الأول (الرواتب) 13.1 مليار دينار، وبلغ إنفاق الباب الثاني (النفقات التسييرية) 904 مليون دينار، والباب الثالث (التنمية) 750 مليون دينار، والباب الرابع (الدعم) 3.3 مليار دينار.