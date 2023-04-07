الوطنية للنفط تعلن أن إنتاج النفط الخام بلغ مليون و 223 ألف برميل يوميًا

طرابلس 6 أبريل 2023 م(وال)-أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الخميس أن إنتاج النفط الخام بلغ مليون و 223 ألف برميل يوميًا وإنتاج المكثفات 53 ألف برميل يوميا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت المؤسسة عبر صفحتها على فيسبوك أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلغ 901 مليون قدم مكعب خلال نفس الفترة.

وأشارت إلى أن استهلاك الشركة العامة للكهرباء بلغ 736 مليون قدم مكعب بينما بلغ استهلاك المؤسسة الوطنية للنفط 59 مليون قدم وبلغ استهلاك مجمع الحديد والصلب ومصانع صغيرة أخرى 81 مليون قدم مكعب ومصانع الأسمنت 25 مليون قدم مكعب.

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