بالمستندات والأرقام: فريق الدفاع عن “حنيش”: لا توجد أي تهمة تدينه والهدف تشويه رموز الاستثمارات

قال مصدر قانوني من فريق الدفاع في قضية مدير عام شركة الاستثمارات الخارجية السابق “سالم حنيش” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية: بالإشارة الى حكم محكمة استئناف طرابلس الدائرة الجنائية الرابعة في القضية رقم 163/2022 والمتهم فيها سالم حنيش المدير العام السابق للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية بتهمة التقصير في حفظ واهمال المال العام حيث أن القصية قد أخدت مسار سياسي والهدف منها تشويه المؤسسين من رموز الاستثمارات .

وتابع بالقول: لا توجد أي تهمة تدين سالم حنيش من خلال تقرير مركز الخبرة القضائية المرفق منه خلاصة التقرير والذي يبين أرباح وخسائر الإستثمارات خلال تولي “حنيش” مهامه .

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