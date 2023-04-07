المركزي يؤكد توزيع 25 مليار دينار على المصارف التجارية منذ بداية العام

أخبار ليبيا 24

قال مصرف ليبيا المركزي، الخميس، أنه وزع مبلغ تجاوز 25 مليار دينار على فروع المصارف التجارية بكافة المدن الليبية، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية توفير السيولة النقدية لكافة فروع المصارف.

جاء ذلك في بيان تفصيلي عن النفقات والإيرادات خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية مارس الماضي.

وأشار المصرف إلى إحالة مبلغ 5.5 مليار دينار إلى مراقبات الخدمات المالية بالمدن، تمثل 42% من إجمالي باب الرواتب، البالغ 13.1 مليار دينار، من إجمالي الإنفاق البالغ 18 مليار دينار خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وقال المركزي إن إجمالي الصكوك المنفذة خلال تلك الفترة عبر نظام المقاصة الإليكترونية بلغ 720 ألفا و720 صكًا، بإجمالي حوالي 17 مليار دينار عبر 632 فرعاً مصرفياً ومركز مقاصة بأنحاء البلاد.