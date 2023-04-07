المركزي ينشر إجمالي الإيرادات والنفقات للربع الأولى من العام الجاري 2023

أصدر مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، بيان الإيرادات والنفقات للربع الأولى من العام الجاري 2023، وبلغ إجمالي الإيرادات حتى 31 مارس 26 مليار دينار، بينما النفقات 18 مليار دينار.

وجاءت الإيرادات على النحو مبيعات نفطية 14.3 مليارا، وإتاوات نفطية 800 مليون، إتاوات نفطية عن سنوات سابقة 10.3 مليارات، ضرائب بقيمة 97 مليونا، الجمارك 52 مليونا، الاتصالات 150 مليونا، بيع المحروقات بالسوق المحلي 60 مليون دينار، إيرادات أخرى 195 مليونا.

أما النفقات فقد تم الصرف على الباب الأول المعني بالمرتبات وما في نحوها 13.1 مليارا والنفقات التسييرية 904 ملايين والتنمية 750 مليونا والدعم 3.3 مليارات.