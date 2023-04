خاص..مصدر بادارة الرقابة على المصارف بالمركزي يكشف لتبادل عن استخدامات المصارف من النقد الاجنبي خلال الربع الاول من العام الحالي والتي بلغت 5 مليار دولار

كشف مصدر خاص من ادارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي ، لقناة تبادل اليوم الخميس، بأن بلغ اجمالي استخدامات المصارف من النقد الاجنبي خلال الربع الاول من العام الحالي 5 مليار دولار مقابل 4 مليار دولار خلال نفس الفترة العام الماضي 2022، بزيادة قدرها 566 مليون دولار أي بمعدل نمو 12.6‎%‎.

حيث شكلت الاعتمادات المستندية مانسبته 54.8‎% من اجمالي استخدامات المصارف من النقد الاجنبي، فيما شكلت الاغراض الشخصية نسبة 43.7‎% من الاجمالي في حين لم تشكل الحوالات الا مانسبته 1.5‎%.

وبِحسب تقرير إستخدامات المصارف من النقد الأجنبي الصادر عن إدارة الرقابة، بأن الطلب على بطاقات الأغراض الشخصية أرتفع خلال الفترة بنسبة 25.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2022، اما الحوالات نسبة التغير وصلت 192.8، والاعتمادات المستندية وصلت نسبة التغير 2.4‎%، بإجمالي لكل نسب التغير 12.6.

وأوضح التقرير بأن ترتيب المصارف حسب الاجمالي المبالغ المباعة من النقد الاجنبي، حيث احتل المصرف التجاري الوطني الترتيب الاول كأكثر مصارف استخداماً للنقد الاجنبي خلال فترة من 1-1 حتى 31-3-2023، وسجل حصة سوقية بلغت 15.2‎%، بإجمالي المبالغ بلغ 770 مليون دولار، وجاء في المرتبة التانية حسب التقرير مصرف الامان والتجارة والاستثمار بقيمة بلغت 605 مليون و816 الف دولار، أما في المرتبتة الثالثة احتلها مصرف الجمهورية، بقيمة 595 مليون دولار، كما احتل مصرف اليقين المرتبة الرابعة بقيمة 565 مليون دولار، ثم تأتي من حيث الاهمية النسبية للمصارف حسب ترتيب مصرف الوحدة، مصرف النوران، المصرف المتحد، المصرف الاسلامي ومصرف الصحاري.

