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تغيير جديد في اسعار الخضروات و الفواكه في ليبيا اليوم الجمعة 7 ابريل 2023

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

ننشر اسعار الخضروات و الفواكه في السوق المحلي في ليبيا اليوم الجمعة 7 ابريل 2023.

شهدت الخضروات استقرار في معظم المنتجات لهذا اليوم عدا ارتفاع بسيط في الخيار والثوم، بحسب نشرة شبكة ليبيا للتجارة .

وفي السياق، شهدت الفواكه استقرار نسبي في بعض المنتجات وارتفاع بسيط في الموز والعنب التركي وانخفاض في التفاح الايطالي والبرتقال والفراولة .

وتمثل الاسعار الموضحة بالجدول اسعار السلع الأكثر استهلاكًا بالسوق المحلي .

وفيما يلي قائمة اسعار الخضروات و الفواكة في السوق المحلي في ليبيا اليوم الجمعة 7 ابريل 2023 :

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