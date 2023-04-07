أسعار المواد الغذائية في العالم تتراجع بنسبة 20.5%

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “فاو” الجمعة أن الأسعار العالمية للمواد الغذائية، وإن كانت لا تزال “مرتفعة جدا”، تراجعت للشهر الثاني عشر على التوالي مسجّلة انخفاضاً بنسبة 20,5% في مارس 2023 بالمقارنة مع الشهر ذاته من 2022 حين كانت الأسواق تشهد أولى تبعات الحرب في أوكرانيا.

وأفادت الفاو أنّ “الوفرة المتاحة وضعف الطلب على الواردات وتمديد المبادرة حول حبوب البحر الأسود (الاتفاقية التي سمحت بتصدير الحبوب الأوكرانية) ساهمت في هذا التراجع”، مشيرة إلى أنّ الأسعار لا تزال تلقّي بعبئها على الدول المستوردة ذات الأوضاع الاقتصادية الصعبة.