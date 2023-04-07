ارتفاع أسعار الذهب في السوق الليبي اليوم الجمعة 07 ابريل 2023

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الجمعة) 07/04/2023م وتشمل الكسر والجديد والمستعمل و المسبوك:

وحافظت اسعار كسر الذهب والمستعمل والجديد في الاسواق الليبية على ارتفاعها مع تراجع أسعار الذهب عالمياً عند تسوية تعاملات، الخميس، لكنها حققت مكاسب أسبوعية مع استمرار المخاوف من ركود أكبر اقتصاد في العالم.

سعر أونصة الذهب اليوم:

▪️آونصة الذهب ب2,008.01$

سعر كسر الذهب اليوم :

▪️لما تبيع :

▪️كسر ذهب 18 ب242.50 دينار

▪️كسر ذهب 21 ب282.91 دينار

▪️كسر ذهب 22 ب296.38 دينار

▪️كسر ذهب 24 ب323.33 دينار

سعر الذهب المستعمل اليوم:

▪️ذهب مستعمل 18 – شراء

ب265 ~280دينار

▪️ذهب مستعمل 21

ب305 ~325 دينار

سعر الذهب الجديد :

▪️ذهب جديد 18

ب300 ~335 دينار

▪️ذهب جديد 21

ب335 ~360 دينار

سعر الفضة اليوم:

▪️فضة كسر ب2.45 ~2.75 دينار

▪️لما بتشري :

▪️فضة جديدة :

▪️ب07 ~25 دينار على حسب العيار