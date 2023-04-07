ناقلة مليونية رابعة خلال شهر رمضان من الحريقة طبرق إلى الصين

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق، اليوم الجمعة، رسو الناقلة النفطية (تاهوي اسبيرت) على رصيف الميناء.

وأضاف المصدر في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن الناقلة سوف تشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى الصين.

وأشار المصدر إلى أن هذه الناقلة هي الناقلة المليونية الرابعة خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أنها قادمة من إسبانيا وتحمل علم الباهاماز.

وأوضح المصدر أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 208 ألف برميل عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

وأكد المصدر أن عمليات الشحن والتصدير تجرى وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.