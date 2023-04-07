وزارة التخطيط تبحث عودة الشركات الفرنسية

أخبار ليبيا 24

بحث وزير التخطيط في حكومة الوحدة الوطنية، محمد الزيداني، مع سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج، عودة الشركات الفرنسية للمساهمة في تنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات.

وبحسب بيان الوزارة، جاء ذلك خلال لقاء، الخميس، بحضور مدير مكتب التعاون الفني ومستشار وزارة التخطيط لشؤون التنمية المحلية.

وتناول اللقاء أوجه التعاون الثنائي في العديد من المجالات، خصوصا التنمية الاقتصادية، وفي مجالات الطاقات المتجددة والمياه والنفط والاستفادة من الخبرات والتجارب الفرنسية الناجحة بما يحقق أهداف التنمية في ليبيا.