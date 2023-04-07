توزيع شحنات ومحولات كهربائية ومحطات جاهزة وكوابل لعدد من المناطق في ليبيا

تواصل الشركة العامة للكهرباء، نقل الشحنات الخاصة بمكونات شبكة التوزيع إلى الإدارات المعنية بالمناطق، حيث تم يومي الأربعاء والخميس نقل شحنات تشمل محولات كهربائية مختلفة الأحجام ومحطات جاهزة وكذلك كوابل مختلفة الأحجام إلى مناطق (الوسطى، الجبل الغربي، غريان، الجفارة، ترهونة، المرقب، زليتن، طرابلس) ويشمل هذا باقي الفروع والادارات الموزعة بكامل مناطق ليبيا.

وأوضحت الشركة في بيان لها أنه سيتم نقل باقي الشحنات، حتى تغطي كامل مناطق البلاد حسب آلية العمل المتبعة، وذلك ضمن توفير الاحتياجات الخاصة بالشبكة لتحسين الجهد، ومعالجة كافة المختنقات لضمان وصول التغذية الكهربائية للعديد من الأحياء السكنية دون حدوث مشاكل فنية.