وكيل وزارة السياحة يبحث مع أعيان فزان تطوير السياحة بالمنطقة الجنوبية

طرابلس 07 أبريل 2023 (وال)- استعرض وكيل وزارة السياحة والصناعات التقليدية مع وفد أعيان وحكماء ورئيس وأعضاء تجمع ” من أجلك يا فزان”، خطط السياحة في الجنوب الليبي، وفقا للمخطط العام للتنمية السياحية 2009-2025.

وذكرت وزارة السياحة والصناعات التقليدية عبر صفحتها بالفيسبوك أمس الخميس، أن اللقاء الذي حضره ممثلو المنطقة الجنوبية بمجلسي النواب والأعلى للدولة، تطرق إلى إمكانية تنفيذ برنامج “التخريط السياحي”، تمهيدا لجذب الاستثمارات السياحية، والاستفادة من الموارد الثقافية والطبيعية المنتشرة على كامل مساحة المنطقة في تنشيط حركة السياحة، وفق بيان صادر، الجمعة، عن وزارة السياحة.

وناقش الحاضرون كذلك الصعوبات التي تواجه الحرفيين العاملين في مجال الصناعات التقليدية، وتوسعة النطاق الجغرافي لأعمال حصر الحرف اليدوية، والصناعات التقليدية لتغطي كامل المنطقة الجنوبية.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على أهمية تطوير قطاع السياحة في الجنوب، واستثمار المقومات الأولية والمناظر الطبيعية بالمنطقة في تنفيذ برامج سياحية، والعمل على التنسيق بين القطاعين العام والخاص في إعداد الخطط والبرامج المرتبطة بقطاع السياحة.(وال)

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