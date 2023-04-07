تفاصيل مثيرة في الكشف عن شبكة لتهريب المحروقات في ليبيا

كشف مكتب النائب العام في ليبيا عن شبكة من الوافدين والمواطنين متورطين في تهريب المحروقات إلى خارج البلاد، كما رصدت النيابة العامة عمليات تزويد بالوقود لـ308 محطات في جنوب ليبيا، بالمخالفة للقانون.

وقال مكتب النائب العام، في بيان إنه «استكمالاً للجهود الرامية إلى مجابهة تنامي ظاهرة تهريب المحروقات، كثف عناصر فرع إدارة إنفاذ القانون بالمنطقة الجنوبية، بدعم قوة عسكرية تنتمي إلى الكتيبة (10 مشاة)، مهمة إنفاذ أوامر النيابة العامة القاضية برصد وتتبع القائمين على نشاط تهريب المحروقات.

وأوضح أنه «بعد وصول معلومات إلى هذه القوة، بدأت في تفتيش محال لتخزين المحروقات، فأسفرت الإجراءات عن ضبط 21 وافداً، و3 مواطنين، وهم في حالة تلبس بحيازة 310 آلاف لتر من البنزين المجهزة للتهريب».

وتعاني ليبيا بشكل كبير من عمليات تهريب الوقود، سواء المدعم من الدولة، أو المهرب من المستودعات الرئيسية. وخلال الأسبوعين الماضيين، اشتكى مواطنون ليبيون من التزاحم أمام محطات الوقود في طرابلس وبعض المدن بغرب البلاد، ما أدى إلى اصطفاف طوابير السيارات للتزود بالكمية المطلوبة، في وقت نفت فيه شركة البريقة لتسويق النفط، وجود أزمة في الوقود، وأرجعت التزاحم إلى «حرص المواطنين على التزود بالوقود خلال شهر رمضان».

وقالت النيابة العامة الليبية، إنها رصدت 108 محطات تسويق وقود يتم تزويدها بالمحروقات رغم انتفاء شرعية ممارسة النشاط؛ من بينها 33 في بلدية سبها، 33 في بلدية وادي الشاطئ، و24 محطة في بلدية أم الأرانب، و18 في بلدية القطرون، جميعها يتم تزويدها بالمحروقات رغم انتفاء شرعية ممارستها النشاط.

ونوهت النيابة بأن النائب العام وجه بمباشرة إجراءات التحقق من شرعية إجراءات ممارسة النشاط في محطات تسويق المحروقات جميعها، وتحريك الدعوى الجنائية في مواجهة مرتكبي جريمة الكسب غير المشروع.