جنايات طرابلس تقضي بسجن مدير سابق لشركة الاستثمارات الخارجية

طرابلس 07 أبريل 2023 (وال)- قضت محكمة جنايات طرابلس بالسجن ثلاث سنوات؛ لمدير سابق لشركة الاستثمارات الخارجية بتهمة الإضرار بالمال العام والمصلحة العامة.

وقال مكتب النائب العام عبر صفحته على فيسبوك إن المسؤول السابق قدم يد المساعدة لآخرين عند تحصيلهم لمبالغ مالية بالمخالفة للقوانين واللوائح، وتسببه بإلحاق ضرر بالمال العام نتيجة إخلاله بواجب تحصيل قيمة القروض.

وأضاف المكتب أن قيمة أحد هذه القروض بلغت 200 مليون جنيه مصري، فيما بلغت قيمة الأخرى خمسة ملايين دولار.

وأكد مكتب النائب العام أن المحكمة قضت بعد فراغها من إجراءات تحقيق الوقائع بإدانة المتهم وأنزلت به عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات. (وال)

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