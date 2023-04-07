وزارة المالية تكشف عن عدد الموظفين المشمولين بزيادة المرتبات في أبريل

كشفت إدارة الميزانية بوزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الجمعة، عن زيادة مرتبات 38 ألفا و552 موظفا خلال شهر أبريل الجاري.

وقالت الإدارة، في بيان صادر عنها، إن الزيادة جاءت ضمن ترقيات أو تنفيذ جدول المرتبات الموحد.

ويوم الخميس، أعلنت وزارة المالية، أنها قامت بتسليم أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر ابريل إلى مصرف ليبيا المركزي، موضحةً إن التسليم يأتي لاستكمال إجراءات تسييلها إلى حسابات الجهات العامة.

كما أصدر المصرف المركزي بيانات أمس أظهرت صرف 13.1 مليار دينار للباب الأول (الرواتب) منذ بداية العام الجاري، مشيراً إلى أن الإنفاق على الرواتب مثل 73% من إجمالي الإنفاق البالغ 18 مليارًا خلال الفترة نفسها.