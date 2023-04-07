خاص.. السيولة يفصح لصدى عن تسليم 40 مليون إلى فروع الجمهورية بالمنطقة الغربية والجبل الغربي

كشف فريق السيولة بالمركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن تسليم 40 مليون إلى فروع مصرف الوحدة بالمنطقة الغربية والجبل الغربي .

وتتمثل في الفرع الرئيسي طرابلس 2 مليون ، المعمورة 3 مليون ، الزاوية 2 مليون ، زوارة 2 مليون ، ابي عيس 2 مليون ، العجيلات 2 مليون ، زلطن 2 مليون ، قرية ناصر 3 مليون ، الرشيد مليون ، طريق المطار مليون.

يفرن 3 مليون ، الزنتان 3 مليون ، الرياينة 2 مليون ، الجوش 1.5 مليون ، الحرابة 1.5 مليون ، تيجي 3 مليون ، بئر الغنم 2 مليون ، جادو 1.5 مليون ، سيناون 2 مليون ، وكالة غريان 500 ألف .

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