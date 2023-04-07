تنويه هام وجديد من وزارة المالية بشأن مرتبات أبريل

أصدرت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية، تنويهاً هاماً للجهات ذات العلاقة بشأن ضمان وصول مرتبات شهر (أبريل) 2023م إلى مستحقيها في الوقت المناسب.

ودعت الوزارة في بيان لها على حسابها الرسمي في موقع فيسبوك، مراقبات الخدمات المالية والأقسام المالية بالوحدات الإدارية كافة لإيلاء العناية والاهتمام بسرعة إنجاز وإعداد مرتبات الموظفين

وأكدت وزارة المالية في بيانها على ضرورة ضمان وصول المرتبات في الحسابات المصرفية في أقرب وقت ممكن.

ويوم الخميس، أعلنت وزارة المالية، أنها قامت بتسليم أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر ابريل إلى مصرف ليبيا المركزي، موضحةً إن التسليم يأتي لاستكمال إجراءات تسييلها إلى حسابات الجهات العامة.

كما أصدر المصرف المركزي بيانات أمس أظهرت صرف 13.1 مليار دينار للباب الأول (الرواتب) منذ بداية العام الجاري، مشيراً إلى أن الإنفاق على الرواتب مثل 73% من إجمالي الإنفاق البالغ 18 مليارًا خلال الفترة نفسها.