الوطنية للنفط تكشف حقيقة تعاقدها مع شركة إماراتية لتطوير حقل نفطي

كذبت المؤسسة الوطنية للنفط، تصريحات محمد عون، بتعاقدها مع شركة إماراتية لتطوير حقل الظهرة النفطي.

وقالت المؤسسة في بيان لها أن حقل الظهرة تعرض منذ عام 2015م لعمليات تدمير وتخريب من قبل مجموعات إرهابية أدت إلى خروجه عن العمل تمامًا.

وكشفت المؤسسة على التعاقد مع شركة “إسناد” وهي شركة ليبية، للعمل على تطوير الحقل النفطي.

وأضافت المؤسسة :”نُعاني من عزوف المقاولين الدوليين، ومن يمتلكون التقنيات الحديثة المتطورة وانسحاب البعض منهم، بسبب تراكم الديون منذ سنوات”.

وتابعت :” نستغرب أن لا أحد ينتقد أو يتساءل عن ترك الحقل مُدمر وخارج الإنتاج لمدة 7 سنوات، وبدء الهجوم عند العمل على تطويره”.

وتسائلت المؤسسة عن مصلحة تلفيق الأكاذيب والتُهم الكيدية لها من جهات كانت تنتظر أن تدعم خططها ومشاريعها الطموحة لزيادة الإنتاج .