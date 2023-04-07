خاص.. “الخليفي”: لا رجوع لنظام المركزية مع ضرورة بدء جباية الإيرادات المحلية للبلديات

قال عميد بلدية طرابلس “إبراهيم الخليفي” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية: خلال الاجتماع الختامي للمجلس الأعلى للإدارة المحلية شهد الجميع على إستمرار البلديات في انطلاقها نحو كسر المركزية، وأكدنا كذلك بأننا مستمرين ولا رجوع للمركزية.

مُضيفاً: من ضمن المكاسب التي كانت بالاجتماع هي نقل الاختصاصات، وهُناك قطاعات ستنقل خلال هذا العام، وأكدنا على ضرورة البدء في جباية الإيرادات المحلية للبدايات بحيث أن يتم ضخها من جديد داخل البلديات.

قال أيضًا: تم بالاجتماع كذلك عرض تفصيلي بكل الأرقام بالبلديات وماذا حققت خلال العام السابق من إيرادات محلية، وما القطاعات التي نقلت وكم عدد الموظفين الذين تم نقلهم والرواتب التي تم صرفها، كما أن الجميع يتعلم بالإدارة المحلية ولكن الخطوات جادة والعمل ممتاز .

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