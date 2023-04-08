التومي يوضح اخر تطورات مبادرة الاسكان الشبابي

صرح وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي، بشأن اخر تطورات مبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة.

وقال التومي في تصريحات لمنصة فواصل، إن “اللجنة العليا لمبادرة الإسكان تعمل لمطابقة المتقدمين للشروط، فالمرحلة الأولى تشمل 25 ألف فرصة، والمتقدمين نصف مليون تنطبق عليهم شروط التقديم الإلكتروني”.

وأشار التومي إلى إن اللجان بالبلديات فرزت المتقدمين وأحالت للجنة العليا نحو 102 ألف وفق الأولويات المحددة، مضيفاً “حصلت إشكاليات في بعض البلديات واعتراضات ففتح باب الطعون”.

واضاف وزير الحكم المحلي “حاليا كلما تكتمل الشروط ويتم الفرز وتنتهي الطعون في بلدية، تنشر القوائم فورا”.

ونوه التومي إلى إن الدبيبة وجّه مصرف الادخار باستلام ملفات المختارين بشكل مباشر، وهو ما يفعله حاليا.

يشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أطلق مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة لنحو 25 ألف مستفيد في عدد 50 بلدية موزعة على كامل البلاد.

وكانت اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي قد أعلنت في 6 مارس من الشهر الجاري، اعتماد قوائم البلديات التي أحالت قوائم المستفيدين واستوفت كافة إجراءاتها الإدارية مؤخرا وإحالتها للجهات التنفيذية في عملية الإقراض لهذه البلديات.