الرئاسي: يشدد على ضرورة الاستمرار في صرف منحة الزوجة والابناء

شدد النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، عبدالله اللافي، على ضرورة الاستمرار في صرف منحة الزوجة والابناء، إلى جانب صرف مخصصات بدل إيجار للنازحين والمهجرين.

والتقى النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، وزير الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء الكيلاني، والتي قدمت له إحاطة حول الخطوات التي اتخذتها الوزارة لصرف مستحقات منحة الزوجة والأبناء، وصرف مخصصات بدل السكن للمهجرين والنازحين، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن الوزيرة استعرضت خلال الاجتماع الذي عقد بديوان المجلس الخطوات المتخذة لاستئناف العمل بالفنادق التابعة للوزارة والمتوقفة منذ سنوات.

وأشاد اللافي، بأهمية العمل الذي تقوم به الوزارة بشأن صرف المنح، مشدداً على استمرار الصرف.