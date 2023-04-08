استمرار صعود أسعار الذهب في السوق الليبي اليوم السبت 08 ابريل 2023

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم السبت) 08/04/2023م وتشمل الكسر والجديد والمستعمل و المسبوك:

وحافظت اسعار كسر الذهب والمستعمل والجديد في الاسواق الليبية على صعودها مع استقرار أسعار الذهب عالمياً عند تسوية تعاملات، الجمعة.

سعر أونصة الذهب اليوم:

▪️آونصة الذهب ب2007.05 $

سعر كسر الذهب اليوم :

▪️لما تبيع :

▪️كسر ذهب 18 ب243.00 دينار

▪️كسر ذهب 21 ب283.5 دينار

▪️كسر ذهب 22 ب297.00 دينار

▪️كسر ذهب 24 ب324.00 دينار

سعر الذهب المستعمل اليوم:

▪️ذهب مستعمل 18 – شراء

ب265 ~280دينار

▪️ذهب مستعمل 21

ب305 ~325 دينار

سعر الذهب الجديد :

▪️ذهب جديد 18

ب300 ~335 دينار

▪️ذهب جديد 21

ب335 ~360 دينار

سعر الفضة اليوم:

▪️فضة كسر ب2.45 ~2.75 دينار

▪️لما بتشري :

▪️فضة جديدة :

▪️ب07 ~25 دينار على حسب العيار