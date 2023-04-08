استمرار صعود أسعار الذهب في السوق الليبي اليوم السبت 08 ابريل 2023

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم السبت) 08/04/2023م وتشمل الكسر والجديد والمستعمل و المسبوك:
وحافظت اسعار كسر الذهب والمستعمل والجديد في الاسواق الليبية على صعودها مع استقرار أسعار الذهب عالمياً عند تسوية تعاملات، الجمعة.
سعر أونصة الذهب اليوم:
▪️آونصة الذهب ب2007.05 $
سعر كسر الذهب اليوم :
▪️لما تبيع :
▪️كسر ذهب 18 ب243.00 دينار
▪️كسر ذهب 21 ب283.5 دينار
▪️كسر ذهب 22 ب297.00 دينار
▪️كسر ذهب 24 ب324.00 دينار
سعر الذهب المستعمل اليوم:
▪️ذهب مستعمل 18 – شراء
ب265 ~280دينار
▪️ذهب مستعمل 21
ب305 ~325 دينار
سعر الذهب الجديد :
▪️ذهب جديد 18
ب300 ~335 دينار
▪️ذهب جديد 21
ب335 ~360 دينار
سعر الفضة اليوم:
▪️فضة كسر ب2.45 ~2.75 دينار
▪️لما بتشري :
▪️فضة جديدة :
▪️ب07 ~25 دينار على حسب العيار
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