الأمم المتحدة: العائلات الليبية تنفق أكثر من 65% من دخلها الشهري على اقتناء السلع الاستهلاكية

قالت ست منظمات تابعة للأمم المتحدة في تقرير مشترك لها، إن 31% من العائلات الليبية تنفق ما يزيد على 65% من دخلها الشهري على اقتناء السلع الاستهلاكية، كما يوجد من الأسر الفقيرة من تعجز على تحمل تكاليف الطعام.

وأضافت المنظمات في تقريرها أن هناك احتمال تدهور الوضع ، في ظل إنفاق قرابة ثلث الأسر أغلب دخلها الشهري على اقتناء الغذاء، كما أن من المؤشرات الأخرى للأمن الغذائي التي رصدها التقرير، الإنفاق الكبير على الغذاء، حيث كشف وقدّرت منظمة الأغذية والزراعة الأممية الاحتياجات الإنسانية في ليبيا خلال العام 2023 بنحو 300 ألف شخص، أي أقل من 4% من السكان رغم انخفاض الرقم من 800 ألف شخص (10% من السكان) في العام 2022.

وأوضح التقرير ان أسباب تعرّض الأمن الغذائي للخطر، غياب الاستقرار واستمرار تدهور الوضع الأمني وهي من أسباب نزوح السكان وتعطيل سبل عيش الأسر.

وتابع التقرير أن تدهور قطاع الزراعة في ظل غياب الاستقرار السياسي والنزاعات العسكرية وتضرر الموارد إلى جانب أمراض أصابت الثروة الحيوانية والنباتات والتصحر وقلة اليد العاملة، مما تسبّب الأمر في ارتهان البلاد لاستيراد الأغذية والتي اصطدمت منذ أزمتي كورونا والحرب الروسية – الأوكرانية بارتفاع كبير، في حين استفادت البلاد من ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية، فقد سجلت إيرادات النفط في 2022 قفزة لتصل إلى 22 مليار دولار بزيادة معدلها 440 مليون دولار مقارنة بـ2021، حسب ما ورد في التقرير.

وتستورد ليبيا أكثر من 60% من احتياجاتها الغذائية، وتتجاوز النسبة حاجز الـ90% بخصوص الحبوب حيث تعتمد ليبيا على كل من روسيا وأوكرانيا للحصول على القمح.