بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. شركة مليتة تعيد فتح بئر بحقل السلام

أفادت المؤسسة الوطنية للنفط، بنجاح شركة مليتة للنفط والغاز بإعادة فتح البئر الغازي رقم CW04 الواقع على منصة صبراته البحرية حقل “بحر السلام”، وذلك بعد توقفه عن الإنتاج منذ يناير 2021، بسبب مشاكل فنية.

وأضافت المؤسسة أنه تم وضع البئر على الإنتاج، موضحة أن الإنتاجية الإجمالية بلغت نحو 37 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز، كما أن كمية المكثفات تقدر بنحو 1000 برميل يومياً.

ووفق المؤسسة الوطنية للنفط، فإن منصة صبراتة البحرية تعد واحدة من أكبر منصات الإنتاج في ليبيا، ويمثل هذا البئر جزءًا هامًا من عمليات الإنتاج على المنصة.

وبحسب المؤسسة، فإن إعادة فتح البئر تعد جزءا من جهود الشركة لزيادة الإنتاج وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

المصدر: المؤسسة الوطنية للنفط

