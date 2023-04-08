وزارة المالية تكشف عن التعديلات والمتغيرات في أوضاع الموظفين خلال شهر ابريل

كشفت إدارة الميزانية بوزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عن التعديلات والمتغيرات في أوضاع الموظفين خلال شهر ابريل.

حيث أحالت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية يوم أمس إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر ” أبريل 4″ لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة.

كما تتضمن مرتبات شهر أبريل للعام الجاري 2023 تنفيذ جدول المرتبات الموحد على عدد من القطاعات وهي كالتالي : ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومركز المعلومات والتوثيق بوزارة الشؤون الاجتماعية المعهد العالي للقضاء، وإدارة قضايا الحكومة، ومركز المعلومات والتوثيق بوزارة العدل، ومصلحة التسجيل العقاري، وجهاز إستثمار مياه النهر الصناعي – بنغازي مصلحة الموانئ والنقل البحري، ومكتب الشؤون الاجتماعية البريقة، ومكتب العمل البريقة، ومركز التحاليل والقياسات الإشعاعية والتدريب مجالس التخطيط بالمناطق البيضاء، ومجالس التخطيط بالمناطق مصراتة، ومجالس التخطيط بالمناطق وادي الشاطى، ومجالس التخطيط بالمناطق جالو مجالس التخطيط بالمناطق الجفارة، ومجالس التخطيط بالمناطق أجدابيا، ومجالس التخطيط بالمناطق الجفرة مجالس التخطيط بالمناطق الخمس.

وكذلك مجالس التخطيط بالمناطق الكفرة، ومجالس التخطيط بالمناطق زوارة مجالس التخطيط بالمناطق سرت، ومجالس التخطيط بالمناطق طرابلس، ومجالس التخطيط بالمناطق غات، ومجالس التخطيط بالمناطق غريان، ومجالس التخطيط بالمناطق مرزق، ومجالس التخطيط بالمناطق نالوت مجالس التخطيط بالمناطق وادي الاجال، ومجالس التخطيط بالمناطق بنغازي، ومجالس التخطيط بالمناطق طبرق، ومجالس التخطيط بالمناطق المرج مجالس التخطيط بالمناطق سبها، ومجالس التخطيط بالمناطق الزاوية، ومجالس التخطيط بالمناطق درنة، ومكتب الثقافة البريقة.

حيث دعت وزارة المالية المراقبات المالية والأقسام المالية بالوحدات الإدارية كافة إلى الإهتمام بإنجاز وإعداد مرتبات الموظفين وضمان وصولها إلى حساباتهم المصرفية في أقرب وقت ممكن .

ويوم الخميس، أعلنت وزارة المالية، أنها قامت بتسليم أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر ابريل إلى مصرف ليبيا المركزي، موضحةً إن التسليم يأتي لاستكمال إجراءات تسييلها إلى حسابات الجهات العامة.