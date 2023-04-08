الدبيبة يعلن البدء بالتعامل مع أزمة الوقود في ليبيا

وعد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، السبت أن تصبح طوابير الانتظار أمام محطات الوقود من الماضي.

وقال الدبيبة خلال اجتماع مجلس الوزراء من مصراتة :”بعد أن حققنا تقدم في أبرز الملفات التي أرهقت المواطنين في السابق نعلن اليوم أننا بدأنا التعامل مع أزمة الوقود”.

وأشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن هذه الأزمة تحدث في بعض الفترات لأسباب تنظيمية أو تشغيلية ويمكن حلها من خلال تطوير البنية التحتية للمصافي المحلية والخزانات.

وأوضح الدبيبة أن مشكلة الوقود تحدث في طرابلس تحديدًا لأنها مزدحمة بالسكان مؤكدًا على السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج المصافي المحلية خلال خطة ثلاثية.

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