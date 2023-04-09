هذا ما كشفه “الدبيبة” خلال اجتماع مجلس الوزراء

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع / 2023: بعد تخلصنا من الحروب الوضع الإقتصادي والخدمي أفضل مقارنة بسنوات العذاب الماضية، سواء من طرح أحمال ونقص سيولة وتردي في الوضع الأمني، كما بدأنا التعامل مع مشكلة الوقود التي تحدث من وقت لأخر لأسباب تشغيلية وتنظيمية، ونعدكم بأن تصبح من الماضي.

وأضاف “الدبيبة”: قمنا بتخصيص قطعة أرض؛ لتطوير خزانات البريقة، والفِرق الفنية تعمل على انجاز المشروع، كما نسعى لتنفيذ خطة ثلاثية متكاملة؛ لتحقيق الإكتفاء الذاتي من إنتاج المصافي.

وكذلك العقد الموقع مع “شركة هانويل” الأمريكية لتنفيذ “مصفاة زلاف” سيساهم في تغطية احتياجات السوق المحلي من الغاز وتنمية منطقة أوباري الكبرى، وأيضاً الخطة الثلاثية تشمل تطوير مصفاة الزاوية ومصافي طبرق ورأس لانوف.

وتابع بالقول: بدأت الإجراءات في توريد خزانات عائمة تساعد في بناء مخزون استراتيجي تزامناً مع تنفيذ خطة تطوير المصافي المحلية، حيث تم التعاقد على خزانات نفط جديدة في السدرة ورأس لانوف عوضاً عن الخزانات المتضررة من الحروب.

إلى جانب أننا نعمل على تسهيل كافة الأعمال المعتمدة من المجلس الأعلى للطاقة، وكذلك استمرار الإستقرار يتيح فرص واعدة لتطوير قطاع النفط والغاز.

وقال: من أبرز مشاريع الحكومة لرفع خطة إنتاج ليبيا من النفط هو عودة الحياة لحقل الظهرة المتوقف من 2015 ميلادي.

وختم حديثه قائلاً: توفير الأعلاف والأدوية والمبيدات الحشرية يسير بشكل جيد بعد مواجهة أسباب تأخير توفيرها.

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