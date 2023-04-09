تعرف على أبرز النقاط الاقتصادية التي تم تناولها خلال الاجتماع الرابع لمجلس الوزراء

قال رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في كلمته خلال الاجتماع الرابع لمجلس رئاسة الوزراء بأن حكومته قد بدأت في التعامل مع مشكلة الوقود التي تحدث من وقت لآخر لأسباب تشغيلية وتنظيمية.

وأفصح الدبيبة عن تخصيص قطعة أرض لتطوير خزانات البريقة، كما أوضح سعيهم لتنفيذ خطة ثلاثية متكاملة تشمل تطوير مصفاة الزاوية ومصافي طبرق ورأس لانوف والتي تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج المصافي بالإضافة لبدء الإجراءات في توريد خزانات عائمة تساعد في بناء مخزون استراتيجي تزامنا مع تنفيذ خطة تطوير المصافي المحلية.

وأوضح رئيس الحكومة أن العقد الموقع مع شركة هانويل الأمريكية لتنفيذ مصفاة زلاف سيساهم في تغطية احتياجات السوق المحلي من الغاز وتنمية منطقة أوباري الكبرى مؤكدا عملهم على تسهيل كافة الأعمال المعتمدة من المجلس الأعلى للطاقة.

وفيما يخص توفير الأعلاف والأدوية والمبيدات الحشرية طمأن الدبيبة بأنه يسير بشكل جيد بعد مواجهة أسباب تأخير توفيرها، مبينا بأن الاستقرار الذي تشهده ليبيا سمح بتنفيذ المرحلة الأولى لإنشاء 500 مدرسة جديدة في كل ربوع ليبيا.