تغيير جديد… «المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاحد 09 ابريل 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 09 ابريل 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7633 دينار، مسجلاً انخفاضاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.202 دينار، والجنيه الاسترليني 5.9251 دينار، والدولار الكندي 3.5305 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2474 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة..

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2697 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2969 دينار، والدينار التونسي 1.5638 دينار، والدرهم المغربي 0.468 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: