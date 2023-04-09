الحويج يؤكد انخفاض أسعار السلع في السوق المحلية

أخبار ليبيا 24

أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، انخفاض أسعار السلع داخل السوق المحلية مقارنة بأسعارها في دول الجوار كافة، مشيدا بتعاون محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية، وجهاز الحرس البلدي.

كما أكد الحويج خلال كلمته باجتماع مجلس الوزراء الرابع لعام 2023 المنعقد في مدينة مصراتة بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، توفر السلع الغذائية الأساسية كافة في السوق المحلية، مشيرا إلى استقرار غالبية الأسعار رغم تزايد الطلب خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف الحويج “إن مصرف ليبيا المركزي سهل فتح الاعتمادات للسلع الأساسية والمواشي واللحوم مع قبوله الأرصدة المتاحة للشركات عند فتح الاعتمادات دون مطالبتها بتوفير السيولة النقدية مقابل التغطية، كما تابع فتح الاعتمادات للشركات بتغطية جزئية، وسهل فتح الائتمان التجاري لعدد من السلع قبل ثلاثة أشهر من حلول شهر رمضان المبارك”.

وأكد الحويج أنه لا يوجد أي مشكلات لوجستية بشأن دخول السلع إلى ليبيا بفضل جهود مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، وجهاز الحرس البلدي، حيث تابعا الإفراجات الجمركية بجميع المنافذ وراقبا السلع في الأسواق للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية الليبية.

وقال الحويج إن هذه الإجراءات ساعدت على الوصول إلى كفاءة السوق، وتوفر السلع كافة وبيعها بأسعارها الحقيقة، دون وجود احتكار يسهم في رفع أسعارها.