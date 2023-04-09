دخول كامل وحدات محطة أوباري لتوليد الكهرباء على الشبكة العامة

كشف مدير إدارة محطات الجهد العالي بالشركة العامة للكهرباء فرع المنطقة الجنوبية سالم عبد الصمد عن دخول كامل وحدات محطة أوباري الغازية على الشبكة العامة بطاقة تشغيلية تجاوزت 600 ميجاوات بعد خروجها من الشبكة الأسبوع الماضي.

وأوضح لتطبيق بكم الإخباري أن سبب خروج الوحدات على الشبكة كان خللا فنيا أثناء محاولة زيادة تغذية مدينة غات بالطاقة الكهربائية، مضيفا بأنه من المتوقع خروج وحدتين من الشبكة بعد خمسة أسابيع بسبب انتهاء العمر الافتراضي للتشغيل من حيث ساعات التشغيل وسنوات التشغيل التي تجاوزت 3 سنوات.