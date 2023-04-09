بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. مليتة تنجح في إعادة فتح بئر غازية بحقل بحر السلام

أخبار ليبيا 24

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط عن نجاح شركة مليته للنفط والغاز، في إعادة فتح البئر الغازية رقم “CW04” الواقع على منصة صبراتة البحرية “حقل بحر السلام” ووضعه على الإنتاج، وذلك بعد توقفه عن الإنتاج في 28 يناير 2021؛ بسبب مشاكل فنية.

وقالت المؤسسة في بيان لها، السبت، أن الإنتاجية الإجمالية للبئر بلغت حوالي 37 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز، في حين تُقدر كمية المكثفات بحوالي 1000 برميل يوميًا.

وأوضحت المؤسسة أن منصة صبراتة البحرية تُعد واحدة من أكبر منصات الإنتاج في ليبيا، ويمثل هذا البئر جزءًا هامًا من عمليات الإنتاج عليها، وتأتي إعادة فتحه كجزء من جهود شركة مليتة لزيادة الإنتاج وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

وقالت المؤسسة أن إعادة فتحه تأتي كجزء من جهود الشركة لزيادة الإنتاج وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.