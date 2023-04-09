استقرار الدولار وانخفاض اليورو أمام الدينار

أخبار ليبيا 24

أظهرت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية تباينا مقابل الدينار، اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي.

وأظهر متوسط سعر الدولار استقرارا عند مستوى 4.76 دينار الذي سجله في ختام الأسبوع الماضي، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وانخفض سعر اليورو إلى 5.20 دينار مقابل 5.19 دينار الخميس، والجنيه الإسترليني إلى 5.92 دينار مقابل 5.93 دينار.

وهبط سعر الريال السعودي إلى 1.26 دينار مقابل 1.27 دينار الخميس، وثبت سعر الدينار التونسي عند 1.56 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.29 دينار.

ولم يتغير سعر اليوان الصيني الذي سجل 0.69 دينار، وسعر الليرة التركية الذي سجل 0.24 دينار.