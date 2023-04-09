المركزي يعلن أسعار العملات.. اليورو ينخفض والدولار يستقر

الوطن| رصد

استقر متوسط سعر الدولار في السوق الرسمية مقابل الدينار، اليوم الأحد، عند مستوى 4.76 دينار الذي سجله في ختام الأسبوع الماضي، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وانخفض سعر اليورو إلى 5.20 دينار مقابل 5.19 دينار الخميس، والجنيه الإسترليني إلى 5.92 دينار مقابل 5.93 دينار.

وعلى صعيد العملات العربية، هبط سعر الريال السعودي إلى 1.26 دينار مقابل 1.27 دينار الخميس، وثبت سعر الدينار التونسي عند 1.56 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.29 دينار. ولم يطرأ تغيير على سعر اليوان الصيني الذي سجل 0.69 دينار، وسعر الليرة التركية الذي سجل 0.24 دينار.

وتاليا قائمة لأسعار العملات: