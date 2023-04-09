المركزي يعلن أسعار العملات.. اليورو ينخفض والدولار يستقر

الوطن| رصد
استقر متوسط سعر الدولار في السوق الرسمية مقابل الدينار، اليوم الأحد، عند مستوى 4.76 دينار الذي سجله في ختام الأسبوع الماضي، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.
وانخفض سعر اليورو إلى 5.20 دينار مقابل 5.19 دينار الخميس، والجنيه الإسترليني إلى 5.92 دينار مقابل 5.93 دينار.
وعلى صعيد العملات العربية، هبط سعر الريال السعودي إلى 1.26 دينار مقابل 1.27 دينار الخميس، وثبت سعر الدينار التونسي عند 1.56 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.29 دينار. ولم يطرأ تغيير على سعر اليوان الصيني الذي سجل 0.69 دينار، وسعر الليرة التركية الذي سجل 0.24 دينار.
وتاليا قائمة لأسعار العملات:
|العملة
|الوحدة
|متوسط
|بيع
|شراء
|الدولار الأمريكي
|دولار واحد
|4.7633 د.ل
|4.7752 د.ل
|4.7514 د.ل
|اليورو
|يورو واحد
|5.202 د.ل
|5.215 د.ل
|5.189 د.ل
|الجنيه الاسترليني
|جنيه واحد
|5.9251 د.ل
|5.9399 د.ل
|5.9102 د.ل
|الدولار الكندي
|دولار واحد
|3.5305 د.ل
|3.5393 د.ل
|3.5216 د.ل
|الدولار الاسترالي
|دولار واحد
|3.1781 د.ل
|3.186 د.ل
|3.1701 د.ل
|الفرنك السويسري
|فرنك واحد
|5.2653 د.ل
|5.2785 د.ل
|5.2522 د.ل
|الكرونر السويدي
|كرونر واحد
|0.4568 د.ل
|0.4579 د.ل
|0.4557 د.ل
|الكرونر النرويجي
|كرونر واحد
|0.4561 د.ل
|0.4572 د.ل
|0.4549 د.ل
|الكرونر الدنمركي
|كرونر واحد
|0.6981 د.ل
|0.6998 د.ل
|0.6963 د.ل
|الين الياباني
|100 ين
|3.61 د.ل
|3.62 د.ل
|3.61 د.ل
|الريال السعودي
|ريال واحد
|1.2697 د.ل
|1.2728 د.ل
|1.2665 د.ل
|الدرهم الاماراتي
|درهم واحد
|1.2969 د.ل
|1.3002 د.ل
|1.2937 د.ل
|الدينار التونسي
|دينار واحد
|1.5638 د.ل
|1.5677 د.ل
|1.5599 د.ل
|الدينار الجزائري
|10 دينار
|0.352 د.ل
|0.353 د.ل
|0.351 د.ل
|الدرهم المغربي
|درهم واحد
|0.468 د.ل
|0.4692 د.ل
|0.4669 د.ل
|اوقية موريتانية
|100 اوقية
|1.39 د.ل
|1.39 د.ل
|1.39 د.ل
|فرنك افريقي
|فرنـك
|0.0079 د.ل
|0.008 د.ل
|0.0079 د.ل
|الروبل الروسي
|10 روبل
|0.586 د.ل
|0.586 د.ل
|0.586 د.ل
|الليرة التركية
|ليـرة
|0.2474 د.ل
|0.248 د.ل
|0.2468 د.ل
|الايوان الصيني
|إيوان واحد
|0.693 د.ل
|0.6948 د.ل
|0.6913 د.ل
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