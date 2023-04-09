بلدية بنغازي تؤكد على إعادة ترميم وتأهيل وتطوير المباني التاريخية في المدينة

أكد المجلس البلدي بنغازي وصندوق إعمار مدينتي بنغازي درنة أمس السبت 8 أبريل 2023، على إعادة ترميم وتأهيل وتطوير المباني المتضررة، وإعادة بناء المباني المدمرة كليا، طبقاً لمشروع تحديث المخطط العمراني العام لمدينة بنغازي الجاري تنفيذه، وكذلك المعايير التخطيطية والنمط المعماري للمدينة القديمة التاريخية.

كما تم التأكيد على أن هناك بعض المباني التاريخية سيعاد بناؤها بنفس ما كانت عليه في السابق كسوق الحوت وسوق الربيع مثلا ، حفاظا على هوية المدينة التي تتميز بها.

وجاء ذلك عقب جولة تفقدية لبعض مواقع منطقة وسط البلاد، بنغازي، من ميدان البلدية، سوق الربيع، سوق الحوت، شارع عمر المختار ميدان الخالصة، قصر المنار، وحوش الكيخيا.