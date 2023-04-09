وزير الاقتصاد والتجارة يُصدر قرارًا بشأن إنشاء القائمة الذهبية للتاجر الأمين

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” قرار رقم ( 137 ) لسنة 2023م بشأن إنشاء القائمة الذهبية للتاجر الأمين .

وبموجب القرار ينشأ قائمة ذهبية بإدارة التجارة الداخلية لوزارة الاقتصاد والتجارة يقيد فيها التجار الذين يبيعون السلع الغذائية الموردة بسعر التكلفة في شهر رمضان المبارك أو بهوامش ربحية بسيطة أقرب لسعر التكلفة تحت أسم ( التاجر الأمين ) .

كذلك على أن يستمر قيد ( التاجر الأمين ) بالقائمة الذهبية مدة سنة كاملة ويمنح خلالها المشاركة ضمن الوفود الرسمية لوزارة الاقتصاد والتجارة تخفيض 50% من رسوم المشاركة في المعارض الدولية والتخصصية المقامة من الهيئة العامة للمعارض، ودعم 50% من مركز تنمية الصادرات في تكلفة المشاركة بالمعارض الخارجية، والتكفل %35 من تكلفة الشحن لغرض التصدير للأسواق الخارجية مقدمة من مركز تنمية الصادرات، والإعفاء من رسوم الخدمات المكفولة لوزير الاقتصاد والتجارة طبقًا للتشريعات النافذة .

أيضًا على أن تشكل لجنة برئاسة مدير إدارة التجارة الداخلية بديوان وزارة الاقتصاد والتجارة وعضوية كل من مدير إدارة التفتيش وحماية المستهلك، ومدير الإدارة القانونية، ومراقبي الاقتصاد والتجارة بالبلديات، ومدراء مديريات الحرس البلدي .

على أن تتولى هذه اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة فرز قوائم التجار والمفاضلة بينهم لإختيار عشرة تجار على مستوى الدولة الليبية يتم قيدهم في القائمة الذهبية على أن تراعى في ذلك كل حلقة من حلقات البيع والأولوية للتاجر الذي باع بسعر التكلفة خلال شهر رمضان المبارك ثم الأقل ربحا من حيث القيمة والنسبة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية