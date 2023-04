«التاجر الأمين».. قائمة ذهبية تضم 10 تجار ومنحهم عدة مميزات

قرر وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، إنشاء قائمة ذهبية تضم التجار الذين يبيعون السلع الغذائية الموردة في شهر رمضان المبارك بسعر التكلفة، أو بهوامش ربحية بسيطة أقرب لسعر التكلفة، تحت اسم «التاجر الأمين».

وتشكل لجنة برئاسة مدير إدارة التجارة الداخلية بالوزارة تتولى فرز قوائم التجار والمفاضلة بينهم لاختيار 10 تجار على مستوى البلاد، يتم قيدهم في القائمة الذهبية، على أن تكون الأولوية للتاجر الذي باع بسعر التكلفة خلال شهر رمضان ثم الأقل ربحا من حيث القيمة والنسبة.

ونص القرار على أن يستمر قيد «التاجر الأمين» بالقائمة الذهبية مدة سنة كاملة ويمنح عدة مميزات منها دعم 50% من مركز تنمية الصادرات في التكلفة المشاركة بالمعارض الخارجية، وتخفيض 50% من رسوم المشاركة في المعارض الدولية والتخصصية المقامة من الهيئة العامة للمعارض.

وتتكفل الوزارة بنسبة 35% من تكلفة الشحن لغرض التصدير في الأسواق الخارجية مقدمة من مركز تنمية الصادرات، والمشاركة ضمن الوفود الرسمية لوزارة الاقتصاد والتجارة، إضافة إلى الإعفاء من رسوم الخدمات المكفولة لوزير الاقتصاد طبقا للتشريعات النافذة.

